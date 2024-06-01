01 Haziran 2024, Cumartesi
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AK Parti Kızılcahamam Kampı | Başkan Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: Gereğini yapacağız! | CHP'ye iade-i ziyaret ne zaman?
AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile başladı. Kampın açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yaptı. Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde vatandaşın mesajını aldıklarını ifade ederek "Gereğini yapacağız." dedi. Erdoğan ayrıca, "Seçmenden geçer not alamayan takdirimizi kazanamaz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretine karşılık iade-i ziyaretin Kurban Bayramı öncesi yapılacağını söyledi.