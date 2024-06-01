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Bursa'da aç kalan tilki vatandaşın elini ısırdı, hastanede kuduz aşısı oldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 11:32
Bursa'da aç kalan tilki kendisine yiyecek uzatıp sevmek isteyen vatandaşın elini ısırdı. Elinden yaralanan vatandaş hastaneye giderek kuduz aşısı oldu.
Bursa’da aç kalan tilki vatandaşın elini ısırdı
Bursa'da aç kalan tilki vatandaşın elini ısırdı
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