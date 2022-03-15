Tokat’tan gelip İstanbul’dan sıfır araç aldığını sandı! 50 bin lira hasarlı çıktı

Tokat’ta yaşayan Gazi Kürk, İstanbul’a gelerek bayiden satın aldığı sıfır otomobili ekspertize soktu. Kürk, 450 bin lira ödeyerek satın aldığı sıfır otomobilin 50 bin lira hasar kaydı olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

Tokat'ta yaşamını sürdüren Gazi Kürk, İstanbul'da sıfır araç satan bir bayide beğendiği arabanın kaporasını ödeyerek otomobilinin gelmesini bekledi. Bayiden gelen haber üzerine Tokat'tan İstanbul'a gelen Kürk arabasını aldı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

60 TC 074 Plakalı Ford markalı aracı aldıktan hemen sonra ekspertize götüren Kürk, öğrendikleri karşısında hayatının şokunu yaşadı.

SAĞ ARKA KOMPLE HASARLI ÇIKTI

Yapılan ekspertizde aracın sağ arka kapısının hasarlı ve komple boyalı olduğu ortaya çıktı. Aldığı sıfır aracı bayiye götüren Kürk, geçen 15 günlük süre içerisinde herhangi bir netice alamadı.

YASAL HAKLARINI ARAMAYA BAŞVURDU

Bayi tarafından yapılan eksperde aracın boyalı olduğu ortaya çıkmasına rağmen mağduriyeti giderilmeyen Kürk, yasal haklarını korumak için dava açtı.



"BAYİ DE ARAÇTAKİ HATAYI KABUL ETTİ"

Araç sahibi Gazi Kürk,"Ben bu arabayı almak için Tokat'tan geldim. Öncesinde kapora yatırmıştım. Aracın geldi, gel al dediler. Ben de aracı gelip aldım. Aracı aldığım gün ekspere götürdüm. Aracın sağ arka kapısı komple boyalı çıktı. Ayrıca kapının üretim tarihi kapının altında yazması gerekirken herhangi bir tarih de yazmıyor. Diğer kapılarda ise üretim tarihi yazıyor. Ben yasal haklarımı arayacağım. Aracın şu anki değeri 450 bin TL 50 bin TL hasar var şu anda ya bana bu aracın yenisini verecekler ya da araçta çıkan hasar kaydını ödeyecekler. Beni çok mağdur ettiler. Avukat aracılığı ile ihbarname gönderdim zaten 15 gündür sürekli oyalıyorlar. Hiç bir şekilde yardımcı olmuyorlar" dedi