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Tokat’ta yaşlı çiftten geriye drone ile gülümseten imtihanları kaldı.

İHA
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Giriş: 15.03.2022 14:52
Tokat’ta yaşlı çiftin bahçesine aksiyon kamerası bağlı drone düştü. Çiftin hayrete düşen hali ve aralarındaki diyalog, Anadolu insanında saf ve temiz kalan duyguları bir defa daha ortaya koydu.
Yaşlı çiftin drone ile imtihanı
Yaşlı çiftin drone ile imtihanı
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