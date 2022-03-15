15 Mart 2022, Salı
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Tokat’ta yaşlı çiftten geriye drone ile gülümseten imtihanları kaldı.
Tokat’ta yaşlı çiftin bahçesine aksiyon kamerası bağlı drone düştü. Çiftin hayrete düşen hali ve aralarındaki diyalog, Anadolu insanında saf ve temiz kalan duyguları bir defa daha ortaya koydu.