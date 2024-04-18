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Tokat'ta gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 01:36
Güncelleme:18.04.2024 01:37
Son dakika haberleri... AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 01.06 meydana gelen depremin 9.97 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
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