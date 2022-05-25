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Ticari araç cipe çarptı! Cipin sürücüsü olayın şokuyla taşla saldırdı

İHA
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Giriş: 25.05.2022 16:54
İstanbul Belikdüzü’nde hafif ticari araç cipe çarptı. Cipin sürücüsü kadın, çarpan araca taş attı. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.
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