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TFF duyurdu: Süper Lig'de deplasman yasağı kalktı

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Giriş: 30.06.2022 09:16
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konan deplasman yasağının kaldırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, rezerv lig kurulmasına da karar verildi.
TFF duyurdu: Süper Lig’de deplasman yasağı kalktı
TFF duyurdu: Süper Lig'de deplasman yasağı kalktı
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