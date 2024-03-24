24 Mart 2024, Pazar
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Tetikçi tutup işyerine ateş açtırdı, polis dedektif gibi iz sürüp yakaladı
Okmeydanı’nda bir şahıs tetikçi tutup husumetlisinin işyerine silahlı saldırı düzenletti. Saldırı anı kameralara yansırken olaydan sonra üstünü değiştiren tetikçi ve onu azmettirenler, 4 ilçede dedektif gibi iz süren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Tetikçinin olaydan sonra bindiği taksiyle seyrederken, polis ekiplerinin uygulamasında gözaltına alınıp silahı yakalattığı ortaya çıktı.