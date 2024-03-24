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Tetikçi tutup işyerine ateş açtırdı, polis dedektif gibi iz sürüp yakaladı

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Giriş: 24.03.2024 11:47
Okmeydanı’nda bir şahıs tetikçi tutup husumetlisinin işyerine silahlı saldırı düzenletti. Saldırı anı kameralara yansırken olaydan sonra üstünü değiştiren tetikçi ve onu azmettirenler, 4 ilçede dedektif gibi iz süren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Tetikçinin olaydan sonra bindiği taksiyle seyrederken, polis ekiplerinin uygulamasında gözaltına alınıp silahı yakalattığı ortaya çıktı.
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