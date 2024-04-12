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Teröristlerin korkulu rüyası: Yıkı! Hassas burunlarıyla araziyi tarıyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2024 18:16
Güncelleme:12.04.2024 18:16
Jandarmanın maharetli köpeklerinden yıkı, terör operasyonlarında görev alıyor. Hassas burunlu köpek, kırsalda teröristlerin izini sürmede Mehmetçiğe yardımcı oluyor.
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Teröristlerin korkulu rüyası: Yıkı!
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