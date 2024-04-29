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Tereyağında taklit ve tağşişe yeni önlem! Süt yağı oranı en az yüzde 82 olacak

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 29.04.2024 11:23
Tereyağında taklit ve tağşişin önüne geçmek için yeni önlemler geliyor. Hazırlanan taslağa göre tuz ilave edilmeyen tereyağının süt yağı oranı en az yüzde 82 olacak çeşni maddesi bulunmayan tereyağında aroma verici kullanılamayacak.
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