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Mezuniyet töreninde milyonları ağlattı! O evlat ile annenin görüntülerine beğeni yağdı  | "Ailenizin kıymetini bilin, onları ihmal etmeyin"

Mezun olan üniversite öğrencileri okulu bitirmenin heyecanını mezuniyet törenleri ile taçlandırıyor. Son olarak Iğdır Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Paramedik Bölümü öğrencisi Umut Can Özdemir okulu başarıyla tamamladı. Mezuniyet törenine Mersin'den gelerek katılan annesine ise yeni bir akım olan mezuniyet cübbesini ve kepini anneye giydirme akımını annesine sürpriz olsun diye yapan Umut Can, annesi ile yaşadığı duygu dolu anlar yaşadı. Biribirne sarılarak gözyaşlatını tutamayan anne ve evladın o görüntüleri sosyal medyada beğeni ve tıklanma rekoru kırdı. Duygularını belirten Umut Can Özdemir, "Ailenizin kıymetini bilin, onları ihmal etmeyin. Cübbe ve kep vermek onları gururlandırıyor. Zorluklara rağmen hep okumamız üzerine hayatları sürdü." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.06.2024 20:30 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 20:57
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Mezuniyet töreninde milyonları ağlattı! O evlat ile annenin görüntülerine beğeni yağdı

Mezun olan üniversite öğrencileri okulu bitirmenin heyecanını mezuniyet törenleri ile taçlandırıyor.

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Mezuniyet töreninde milyonları ağlattı! O evlat ile annenin görüntülerine beğeni yağdı

Mersinli Umut Can Özdemir'in (22) ailesi onun okuyup mesleğini eline alması için yokluğa rağmen hep oğullarının yanında oldu. Maddi sıkıntı biraz azalınca Mersin'de tantuni dükkânı açan anne Şahya, baba Emrah Özdemir çifti, çocuklarının eğitimi için de desteğini ve teşvikini sürdürdü.

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Mezuniyet töreninde milyonları ağlattı! O evlat ile annenin görüntülerine beğeni yağdı

Oğulları Umut Can, Iğdır Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Paramedik Bölümü'nü kazanınca dünyalar da onların oldu. Umut Can başarılı bir üniversite hayatından sonra mezun olunca annesi Şahya Hanım mezuniyet törenine katılmak üzere Iğdır'a gitti. Yeni bir akım olan mezuniyet cübbesini ve kepini anneye giydirme akımını annesine sürpriz olsun diye yapan Umut Can, duygu dolu anların yaşandığı bu videoyu sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mezuniyet töreninde milyonları ağlattı! O evlat ile annenin görüntülerine beğeni yağdı

DUYGU DOLU ANLARI VE HAYAT HİKÂYESİNİ ANLATTI

Umut Can, sabah uyandığında ise videonun Instagram'da 3 milyon, TikTok'da 1,5 milyon izlendiğini görünce adeta şoke oldu. Umut Can Özdemir ve annesi Şahya Özdemir mezuniyette yaşanan duygu dolu anları ve hayat hikâyesini anlattı.

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Mezuniyet töreninde milyonları ağlattı! O evlat ile annenin görüntülerine beğeni yağdı

" ÖYLE BİR DUYGULANDIK Kİ BAKIŞLARIMIZ YETTİ O AN"

Sabah'ta yer alan habere göre, Umut Can Özdemir, "Mersin'den Iğdır'a yol uzak olduğu için yalnız annem gelebildi. Aslında dört kardeşiz. Ailem eğimimize çok önem veriyor. Kardeşlerimin de hepsi okuyor. Çocukluğumuzdan itibaren iyi bir gelecek için çalıştılar. Böyle bir akım vardı ve cübbeyi verirken annem duygulandı. O duygulanırken ben de duygulandım. Annem benimle çok gururlandı. Öyle bir duygulandık ki bakışlarımız yetti o an. Herkes sürekli mezuniyet fotoğrafı atıyordu. Ben de fotoğraf yerine bir anı olsun dedim video paylaştım.