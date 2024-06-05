05 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Ünlü şarkıcı Imany'den Türkiye konserinde Filistin'e destek çağrısı! "Filistin özgür değilse hiçbirimiz özgür değiliz"

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana mazlumları katletmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'e sanat camiasından da tepkiler yağmaya devam ediyor. Son olarak Başkentte konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Imany, Filistin için destek çağrısı yaptı. Imany, konser sırasında barış çağrısı yaparak, "Özgürlük için yumruğunu kaldır. Gazze'de ateşkes için yumruğunu kaldır. Filistin'e özgürlük. Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2024 01:08 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 01:10
  • 1
  • 7
Ünlü şarkıcı Imany’den Türkiye konserinde Filistin’e destek çağrısı! Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz.

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana ablukaya aldığı Gazze'de adeta ölüm yağdırıyor.

  • 2
  • 7
Ünlü şarkıcı Imany’den Türkiye konserinde Filistin’e destek çağrısı! Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz.

İşgalci İsrail'in katliamlarına dünyaca ünlü müzisyen ve oyunculardan da tepki gelmeye devam ediyor.

  • 3
  • 7
Ünlü şarkıcı Imany’den Türkiye konserinde Filistin’e destek çağrısı! Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz.

Son olarak Başkentte Türkiye turnesinin ilk durağında Oran Açık Hava Sahnesi'nde konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Imany, Filistin için destek çağrısı yaptı.

  • 4
  • 7
Ünlü şarkıcı Imany’den Türkiye konserinde Filistin’e destek çağrısı! Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz.

Parçalarını 8 çellist ile yorumlayan Imany'nin şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti.

  • 5
  • 7
Ünlü şarkıcı Imany’den Türkiye konserinde Filistin’e destek çağrısı! Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz.

"FiliSTİN ÖZGÜR DEĞİLSE, HİÇBİRİMİZ ÖZGÜR DEĞİLİZ"
Imany, konser sırasında barış çağrısı yaparak, "Özgürlük için yumruğunu kaldır. Gazze'de ateşkes için yumruğunu kaldır. Filistin'e özgürlük. Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz." dedi.