Bunaltan sıcaklıklar ne kadar sürecek? Meteoroloji'den sevindiren haber! O güne işaret etti: Yağışlar...

Yurt genelinde seyreden sıcak hava dalgası adeta kasıp kavurdu. Birçok şehirde termometreler 40 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgasının iki gün daha etkili olması bekleniyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlara sevindiren haber ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Meteorolojiden yapılan yeni açıklamada, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da hava nasıl olacak? Bunaltan sıcaklıklar ne kadar sürecek? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...