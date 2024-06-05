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Bunaltan sıcaklıklar ne kadar sürecek? Meteoroloji'den sevindiren haber! O güne işaret etti: Yağışlar...

Yurt genelinde seyreden sıcak hava dalgası adeta kasıp kavurdu. Birçok şehirde termometreler 40 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgasının iki gün daha etkili olması bekleniyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlara sevindiren haber ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Meteorolojiden yapılan yeni açıklamada, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da hava nasıl olacak? Bunaltan sıcaklıklar ne kadar sürecek? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

Giriş Tarihi: 05.06.2024 00:00 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 00:20
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Bunaltan sıcaklıklar ne kadar sürecek? Meteorolojiden sevindiren haber! O güne işaret etti: Yağışlar geri geliyor...

Yurt genelinde seyreden sıcak hava dalgası ile termometreler 40 dereceyi gördü.

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Bunaltan sıcaklıklar ne kadar sürecek? Meteorolojiden sevindiren haber! O güne işaret etti: Yağışlar geri geliyor...

Mevsim normallerinin ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken termometreler rekor dereceleri gösterdi.

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Bunaltan sıcaklıklar ne kadar sürecek? Meteorolojiden sevindiren haber! O güne işaret etti: Yağışlar geri geliyor...

Haziran ayının en sıcak günlerini yaşayan Türkiye'de gölgede bile sıcaklıkların 35 derece ölçüldüğü belirtildi.

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Bunaltan sıcaklıklar ne kadar sürecek? Meteorolojiden sevindiren haber! O güne işaret etti: Yağışlar geri geliyor...

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖRDÜ
Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul gölgede 35 derece, İzmir 38, Antalya 40, Ankara ise 34 dereceydi! Uşak'ta sıcaktan asfalt erirken Diyarbakır ve Adana'da çocuklar süs havuzu ile kanalda serinledi.

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Bunaltan sıcaklıklar ne kadar sürecek? Meteorolojiden sevindiren haber! O güne işaret etti: Yağışlar geri geliyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hava sıcaklıklarındaki artışa dikkat çekmişti.