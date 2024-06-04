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Bahar'ın Aziz Uras'ı yeni aşkıyla el ele görüntülendi! Demirhan Demircioğlu gönlünü bakın kime kaptırmış...

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle kamera karşısına geçen Demirhan Demircioğlu performansınını yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Bahar dizisinde Aziz Uras karakterini canlandıran Demircioğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle kavga ettiği iddialarını yalanlamıştı. Oyuncu şimdi de yeni sevgilisi ile el ele yakalandı. İşte Demirhan Demircioğlu'nun sevgilisi..

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 16:23
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Bahar’ın Aziz Uras’ı yeni aşkıyla el ele görüntülendi! Demirhan Demircioğlu gönlünü bakın kime kaptırmış...

Bahar dizisinde Aziz Uras karakterini canlandıran Demirhan Demircioğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle kavga ettiği iddialarını yalanlamıştı. Demirhan Demircioğlu şimdi de yeni sevgilisi ile el ele görüntülendi.

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Bahar’ın Aziz Uras’ı yeni aşkıyla el ele görüntülendi! Demirhan Demircioğlu gönlünü bakın kime kaptırmış...

Eski kız arkadaşının boğazını sıkarak darp ettiği söylenen Demirhan Demircioğlu bu konuya dair uzun süre sessizliğini korumuş daha sonra ise hakkındaki iddiaları reddetmişti.

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Bahar’ın Aziz Uras’ı yeni aşkıyla el ele görüntülendi! Demirhan Demircioğlu gönlünü bakın kime kaptırmış...

Demircioğlu şimdi de yeni sevgilisi stilist Melis Uzunoğlu ile ilk kez görüntülendi.

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Bahar’ın Aziz Uras’ı yeni aşkıyla el ele görüntülendi! Demirhan Demircioğlu gönlünü bakın kime kaptırmış...

Genç oyuncu Elle Style Award gecesinin finalinde yeni sevgilisiyle ele ele görüntü vererek aşkını ilan etmiş oldu.

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Bahar’ın Aziz Uras’ı yeni aşkıyla el ele görüntülendi! Demirhan Demircioğlu gönlünü bakın kime kaptırmış...

İşte Demirhan Demiroğlu başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...