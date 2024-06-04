Bahar'ın Aziz Uras'ı yeni aşkıyla el ele görüntülendi! Demirhan Demircioğlu gönlünü bakın kime kaptırmış...

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle kamera karşısına geçen Demirhan Demircioğlu performansınını yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Bahar dizisinde Aziz Uras karakterini canlandıran Demircioğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle kavga ettiği iddialarını yalanlamıştı. Oyuncu şimdi de yeni sevgilisi ile el ele yakalandı. İşte Demirhan Demircioğlu'nun sevgilisi..