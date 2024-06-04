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Terörün siyasi ayağı Dem Parti’den Meclis’te kayyum provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu | AK Parti'den tokat gibi cevap: Kahrolsun PKK

TBMM Genel Kurulu'nun toplantısı yine DEM Parti'nin provokasyonuna sahne oldu. Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın eli kanlı terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı için görevden alınıp yerine kayyum atanmasını gerekçe gösteren terörün siyasi ayağı DEM Partili milletvekilleri Genel Kurul kürsüsünü işgal etti. AK Parti milletvekilleri "Kahrolsun PKK" , "Meclis'te PKK istemiyoruz" diye slogan attı. Milletvekilleri birbirlerine sözlü tartışması kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.06.2024 22:01 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 22:28
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Dem parti’den Meclis’te kayyum provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu

TBMM Genel Kurulu'nun toplantısı yine terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin provokasyonuna sahne oldu.

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Dem parti’den Meclis’te kayyum provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu

KAYYUM PROVOKASYONU
TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından DEM Parti'nin grup önerisi üzerindeki görüşmelere geçildi. Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını eleştirdi.

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Dem parti’den Meclis’te kayyum provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu

KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER
Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Parti milletvekilleri "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı.

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Dem parti’den Meclis’te kayyum provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu

Kürsünün önünde pankart açan DEM Partililer yorulunca da yere oturdular. CHP'lilerin yanlarına gidip sohbet edip destek verdiği görüldü.

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Dem parti’den Meclis’te kayyum provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu

MECLİS BAŞKANVEKİLİ DEM'Lİ VEKİLLERİ UYARDI
DEM Parti grubunun verdiği önergeye ilişkin konuşması için Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'yı davet eden Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerini yerlerine geçmesi için yeniden uyardı.