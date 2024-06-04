Terörün siyasi ayağı Dem Parti’den Meclis’te kayyum provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu | AK Parti'den tokat gibi cevap: Kahrolsun PKK

TBMM Genel Kurulu'nun toplantısı yine DEM Parti'nin provokasyonuna sahne oldu. Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın eli kanlı terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı için görevden alınıp yerine kayyum atanmasını gerekçe gösteren terörün siyasi ayağı DEM Partili milletvekilleri Genel Kurul kürsüsünü işgal etti. AK Parti milletvekilleri "Kahrolsun PKK" , "Meclis'te PKK istemiyoruz" diye slogan attı. Milletvekilleri birbirlerine sözlü tartışması kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. İşte detaylar...