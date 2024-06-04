Mehmet Fetihler Sultanı'nın Çandarlı'sı Selim Bayraktar'ın ilk eşi ünlü oyuncu çıktı! Meslektaşıyla 15 yıl...

Serkan Çayoğlu, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, konusu ve başarılı oyuncu kadrosyuyla dikkat çekti. Dizide Çandarlı Halil karakterine hayat veren Selim Bayraktar ise hayranları tarafından takibe alındı. Şimdilerde kendisi gibi ünlü bir isimle evli olan oyuncunun ilk eşi merak konusu oldu. İşte Selim Bayraktar'ın 15 yıl evli kaldığı eski eşi...