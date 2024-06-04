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Mehmet Fetihler Sultanı'nın Çandarlı'sı Selim Bayraktar'ın ilk eşi ünlü oyuncu çıktı! Meslektaşıyla 15 yıl...

Serkan Çayoğlu, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, konusu ve başarılı oyuncu kadrosyuyla dikkat çekti. Dizide Çandarlı Halil karakterine hayat veren Selim Bayraktar ise hayranları tarafından takibe alındı. Şimdilerde kendisi gibi ünlü bir isimle evli olan oyuncunun ilk eşi merak konusu oldu. İşte Selim Bayraktar'ın 15 yıl evli kaldığı eski eşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 15:53
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Mehmet Fetihler Sultanı’nın Çandarlı’sı Selim Bayraktar’ın ilk eşi ünlü oyuncu çıktı! Meslektaşıyla 15 yıl...

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Çandarlı rolüyle karşımıza çıkan Selim Bayraktar, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

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Mehmet Fetihler Sultanı’nın Çandarlı’sı Selim Bayraktar’ın ilk eşi ünlü oyuncu çıktı! Meslektaşıyla 15 yıl...

17 Haziran 1975'te Kerkük'te doğan ve ilkokulu orada tamamlayan Selim Bayraktar'ın ilk eşi merak edildi.

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Mehmet Fetihler Sultanı’nın Çandarlı’sı Selim Bayraktar’ın ilk eşi ünlü oyuncu çıktı! Meslektaşıyla 15 yıl...

Geçtiğimiz yıl Emel Karaköse ile dünyaevine giren oyuncunun yıllar önce ünlü bir oyuncuyla evli olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

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Mehmet Fetihler Sultanı’nın Çandarlı’sı Selim Bayraktar’ın ilk eşi ünlü oyuncu çıktı! Meslektaşıyla 15 yıl...

İşte Selim Bayraktar başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Mehmet Fetihler Sultanı’nın Çandarlı’sı Selim Bayraktar’ın ilk eşi ünlü oyuncu çıktı! Meslektaşıyla 15 yıl...

MERT YAZICIOĞLU