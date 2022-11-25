Telefon bomba gibi patladı! İş yerinde bulunanlar paniğe kapıldı

Kahramanmaraş'ta bir telefon tamircisine bataryası şişmiş halde getirilen cep telefonu, arka paneli çıkartılması için bırakılan ısı makinasında bomba gibi patladı. İş yerinde bulunanlar paniğe kapıldı.

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