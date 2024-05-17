17 Mayıs 2024, Cuma
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Tekstil fabrikasında yangın çıktı! Ekipler OSB'deki tesiste çıkan yangına müdahale ediyor
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor. Organize sanayi bölgesindeki tekstil fabrikasında yangın çıktı, işçiler kısa sürede fabrikadan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler alevlerin büyüme-memesi için yoğun çaba harcıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.