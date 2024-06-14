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Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak su aldığı sırada göle sert iniş yaptı

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Giriş: 14.06.2024 17:09
Aydın Didim'deki orman yangınına müdahale eden bir uçak ise Bafa Gölü'nden su aldığı sırada göle sert iniş yaptı. Uçağın personeli kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Akyeniköy Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

SU ALDIĞI ESNADA BURUN KISMI SUYA BATTI
Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı.

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