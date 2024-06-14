15 Haziran 2024, Cumartesi
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Köprüyü kapatan kişinin teslim olduğu anlar A Haber'de
Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde terk halindeki bir araç polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edilirken köprünün trafiğe kapatıldığı belirtildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise köprüyü kapatan şahsın 1.5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü ve ikna çalışmaları sonucu teslim alındığı bilgisini paylaştı.