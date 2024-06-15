Gazze bayrama kıtlıkla giriyor! Açlıktan bir çocuk daha öldü

7 Ekim tarihinde Gazze'yi abluka altına alarak kadın çocuk dinlemeden sivil katliamı yapan İsrail soykırıma devam ediyor. 16 Haziran Pazar günü İslam dünyası için Kurban Bayram ama Gazze'deki katliam sürüyor. 200 bin çocuk açlıktan ölümle karşı karşıya. Son olarak 10 yaşındaki Mustafa açlığa daha fazla dayanamadı.