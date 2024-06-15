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Gazze bayrama kıtlıkla giriyor! Açlıktan bir çocuk daha öldü

7 Ekim tarihinde Gazze'yi abluka altına alarak kadın çocuk dinlemeden sivil katliamı yapan İsrail soykırıma devam ediyor. 16 Haziran Pazar günü İslam dünyası için Kurban Bayram ama Gazze'deki katliam sürüyor. 200 bin çocuk açlıktan ölümle karşı karşıya. Son olarak 10 yaşındaki Mustafa açlığa daha fazla dayanamadı.

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 07:55 Güncelleme: 15.06.2024 07:55
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Gazze bayrama kıtlıkla giriyor! Açlıktan bir çocuk daha öldü

İslam coğrafyası 16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor.

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Gazze bayrama kıtlıkla giriyor! Açlıktan bir çocuk daha öldü

Gazze Şeridi'ndeki soykırım ise sürüyor. Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren katliamlarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 37 bin 266'ya yükseldi.

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Gazze bayrama kıtlıkla giriyor! Açlıktan bir çocuk daha öldü

ABD dünyayı ateşkesle oyalarken siyonist İsrail, açlığı da silah olarak kullanmaya devam ediyor.

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Gazze bayrama kıtlıkla giriyor! Açlıktan bir çocuk daha öldü

2 AYDIR GIDA YOK

Siyonist İsrail rejimi 2 aydır Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine izin vermiyor.

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Gazze bayrama kıtlıkla giriyor! Açlıktan bir çocuk daha öldü

Birleşmiş Milletler günlerdir "Müdahale edilmezse temmuz ortasında 1 milyon Gazzeli kıtlıkla karşı karşıya kalacak" uyarısı yapıyor.