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27 yıllık evlilik bitmişti! Mehmet Aslantuğ'un eski eşi Arzum Onan bakın kiminle sevgiliymiş! Meğer 2 aydır...

Geçtiğimiz yıl Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan, eski defterleri kapattı, yeni bir ilişkiye adım attı. Son iki aydır Los Angeles'ta yaşayan ve bir iş insanıyla birlikte olduğu öğrenilen Arzum Onan'ın, sevgilisinin kimliği merak konusu oldu. Çiftin bir süredir birlikte mutlu bir ilişki yaşadığı ve Arzum Onan'ın sık sık Amerika'ya gidip geldiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 09:40 Güncelleme: 15.06.2024 09:40
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27 yıllık evlilik bitmişti! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi Arzum Onan bakın kiminle sevgiliymiş! Meğer 2 aydır...

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta, tam 27 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırarak herkesi şaşırtmıştı!

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27 yıllık evlilik bitmişti! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi Arzum Onan bakın kiminle sevgiliymiş! Meğer 2 aydır...

GÜNAYDIN'dan Bülent Cankurt'un haberinde şu ifadeler alıyor:

"Kavgasız gürültüsüz, anlaşmalı olarak boşandıkları ve zaman zaman görüştükleri için, benim gibi herkesin aklında, "Acaba tekrar kaldıkları yerden devam ederler mi?" gibi bir düşünce vardı. Ancak o defter çoktan kapanmış bile.

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27 yıllık evlilik bitmişti! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi Arzum Onan bakın kiminle sevgiliymiş! Meğer 2 aydır...

Çünkü Arzum Onan'ın eski defterleri tamamen kapatıp yeni bir aşka yelken açtığını öğrendim.

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27 yıllık evlilik bitmişti! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi Arzum Onan bakın kiminle sevgiliymiş! Meğer 2 aydır...

Yaklaşık bir yıl önce boşanan Arzum Hanım, iki ay önce kalbinin kapılarını aralamış ve Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanıyla aşk yaşamaya başlamış.

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27 yıllık evlilik bitmişti! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi Arzum Onan bakın kiminle sevgiliymiş! Meğer 2 aydır...

Arzum Onan'a bu aşkın çok iyi geldiğini duydum, umarım mutluluğu daim olur.