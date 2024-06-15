27 yıllık evlilik bitmişti! Mehmet Aslantuğ’un eski eşi Arzum Onan bakın kiminle sevgiliymiş! Meğer 2 aydır...

GÜNAYDIN'dan Bülent Cankurt'un haberinde şu ifadeler alıyor:

"Kavgasız gürültüsüz, anlaşmalı olarak boşandıkları ve zaman zaman görüştükleri için, benim gibi herkesin aklında, "Acaba tekrar kaldıkları yerden devam ederler mi?" gibi bir düşünce vardı. Ancak o defter çoktan kapanmış bile.