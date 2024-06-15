15 Haziran 2024, Cumartesi
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Megakentte bayram göçü başladı! Adeta akın akın gidiyorlar: Bayram tatili öncesi trafik felç
9 günlük bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular bayram öncesi şehir dışına çıkmak için yola düştü. Megakentlilerin akınıyla birlikte yollarda trafik adeta kilitlendi. Otoyollarda trafik yoğunluğu yaşanmasının yanı sıra toplum ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Öte yandan İstanbul'daki havalimanlarında da yoğunluk nedeniyle seferler artırıldı. İşte İstanbul trafiğinde son durum...