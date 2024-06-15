15 Haziran 2024, Cumartesi
Velayet iddialarına yanıt verdi! Deniz Akkaya'dan şoke eden sözler: 'Başına bela oldu değil mi'
Eski manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla duyurmuştu. Akkaya'nın kızı Ayşe, annesiyle yaşadığı olaylar sonrasında bakanlık tarafından koruma altına alınmıştı. Baba Efe Önbilgin ise velayetin kendisine verilmesi için dava açmıştı.Tüm olayların ardından Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin'e bakın neler söyledi. İşte haberin detayları...
Giriş: 15.06.2024 08:52
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