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Velayet iddialarına yanıt verdi! Deniz Akkaya'dan şoke eden sözler: 'Başına bela oldu değil mi'

Eski manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla duyurmuştu. Akkaya'nın kızı Ayşe, annesiyle yaşadığı olaylar sonrasında bakanlık tarafından koruma altına alınmıştı. Baba Efe Önbilgin ise velayetin kendisine verilmesi için dava açmıştı.Tüm olayların ardından Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin'e bakın neler söyledi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 08:52
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Velayet iddialarına yanıt verdi! Deniz Akkaya’dan şoke eden sözler: ’Başına bela oldu değil mi’

Kızıyla yaşadığı problemleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem olan Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edildi.

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Velayet iddialarına yanıt verdi! Deniz Akkaya’dan şoke eden sözler: ’Başına bela oldu değil mi’

Akkaya, kızının velayet hakkının kendisinde olduğunu, bu yazı babasıyla geçirmesine izin verdiğini belirtti. Bir süredir Sosyal Hizmetlerde kalan Ayşe'nin velayet davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aile mahkemesi kuruduğu ara kararda, Sosyal Hizmetler tarafından 12 Haziran'da oluşturulan rapora göre kızın babası Efe Önbilgin ile birlikte yaşamasının menfaatine olacağı belirtildi. Raporda, Ayşe'nin kurumda daha fazla kaldığı taktirde mağdur olabileceği yer aldı.

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Velayet iddialarına yanıt verdi! Deniz Akkaya’dan şoke eden sözler: ’Başına bela oldu değil mi’

BABASIYLA KALMAK İSTEDİ

Mahkeme, Ayşe'nin babasıyla kalmak istediğini ve eğitimine babasının yanından devam etmek isteğini göz önünde bulundurdu. Mahkeme, Ayşe'nin Sosyal Hizmetlerden ayrılarak baba Efe Önbilgin'e teslim edilmesine karar verdi.

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Velayet iddialarına yanıt verdi! Deniz Akkaya’dan şoke eden sözler: ’Başına bela oldu değil mi’

"KIZIN BAŞINA BELA OLDU DEĞİL Mİ?"

Deniz Akkaya, şu ifadeleri kullandı: "İlahi adalet. Tam 15 senedir bir kez yaz tatiline götürmediğin kızını tamamen bana olan takıntından yer bulup açtığın içi bomboş davalar nedeniyle tatile çıkarmak zorunda kaldın. Her yaz olduğu gibi üstünden atmak için 'Programım müsait mi bakacağım' diyerek aylarca telefonuna çıkmadığın kızın başına bela oldu değil mi?

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Velayet iddialarına yanıt verdi! Deniz Akkaya’dan şoke eden sözler: ’Başına bela oldu değil mi’

"İÇİNDEN TESTEREYLE GEÇECEĞİM"

Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da ben de olduğu için bu yaz babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Yani dangalak dangalak yorum yapanlar çocuğun oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu. Aksi bir haber yapan herkesin içinden testereyle geçeceğim. Bunların hepsi resmi evraklı izinler.