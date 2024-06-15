Velayet iddialarına yanıt verdi! Deniz Akkaya’dan şoke eden sözler: ’Başına bela oldu değil mi’

"İÇİNDEN TESTEREYLE GEÇECEĞİM"

Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da ben de olduğu için bu yaz babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Yani dangalak dangalak yorum yapanlar çocuğun oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu. Aksi bir haber yapan herkesin içinden testereyle geçeceğim. Bunların hepsi resmi evraklı izinler.