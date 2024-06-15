Bu kasabada kediler otel konforunda yaşıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk olan ve onlarca çeşit kedinin yer aldığı Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda bulunan kediler otel konforunda yaşıyor. Kasaba ile ilgili bilgi veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kedi Kasabası, bütün canlılara aynı şefkatle yaklaştığımız çalışmalarımızdan biri” dedi.