10 yıldır komada olan Kenan Işık'ın kardeşine bakın! Yolda gören o sanıyor! İkisi de birbirinin kopyası...

Kim Milyoner Olmak İster'in efsane sunucusu Kenan Işık, 10 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınmıştı. O tarihten bu yana komada olan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kenan Işık'ın son durumu sevenleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Kenan Işık'ın hayatındaki diğer dikkat çeken nokta ise, ona ikizi kadar benzeyen bir kardeşe sahip olması. Işık'ın kardeşini görenler, 'İyileşti mi', 'Çok benziyorlar' gibi yorumlarda bulunuyor. İşte Kenan Işık'a benzerliğiyle dikkat çeken o isim...