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10 yıldır komada olan Kenan Işık'ın kardeşine bakın! Yolda gören o sanıyor! İkisi de birbirinin kopyası...

Kim Milyoner Olmak İster'in efsane sunucusu Kenan Işık, 10 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınmıştı. O tarihten bu yana komada olan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kenan Işık'ın son durumu sevenleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Kenan Işık'ın hayatındaki diğer dikkat çeken nokta ise, ona ikizi kadar benzeyen bir kardeşe sahip olması. Işık'ın kardeşini görenler, 'İyileşti mi', 'Çok benziyorlar' gibi yorumlarda bulunuyor. İşte Kenan Işık'a benzerliğiyle dikkat çeken o isim...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 10:16 Güncelleme: 15.06.2024 10:20
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10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın kardeşine bakın! Yolda gören o sanıyor! İkisi de birbirinin kopyası...

'Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz sunucusu Kenan Işık, 10 yıl önce bir spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Olayın ardından acil bir şekilde hastaneye kaldırılan Kenan Işık, 4 saat süren bir ameliyat geçirdi ve hayati tehlikesini atlatmış fakat komaya girmişti...

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10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın kardeşine bakın! Yolda gören o sanıyor! İkisi de birbirinin kopyası...

Evinde tedavisi devam eden Işık'ın son sağlık durumu hayranları tarafından büyük bir merakla beklenirken, son günlerde ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti.

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10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın kardeşine bakın! Yolda gören o sanıyor! İkisi de birbirinin kopyası...

İstanbul'un çeşitli yerlerinde sık sık görülen bir kişi, Kenan Işık'a o kadar benzemekteydi ki, görenler büyük bir şaştı kaldı.

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10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın kardeşine bakın! Yolda gören o sanıyor! İkisi de birbirinin kopyası...

Ancak bu kişi, gerçekte Kenan Işık'ın kardeşi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık'tı. Kenan Işık'ın uzun yıllardır komada olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilinirken, bu benzerlik hayranlarını hüzünlendirdi.

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10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın kardeşine bakın! Yolda gören o sanıyor! İkisi de birbirinin kopyası...

EŞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Kardeşi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık'ı görenler, ünlü sanatçı Kenan Işık'ın iyileştiğini düşünüp sosyal medyada yanıltıcı haberlerin yayılmasına sebep oldu.

Hastane sürecinin ardından tedavisine evde devam edilen Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili çıkan 'yalan' haberlere eşi son noktayı koymuştu.

Beril Işık "Ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok" demişti.