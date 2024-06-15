15 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İstanbul'da havada panik!  Pilotun o sözleri böyle kayda geçti: “Şuan çok türbülans var hava çok sallıyor”

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2024 01:01
Güncelleme:15.06.2024 01:01
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Etkili olan sağanak yağış hava ulaşımını da olumsuz hale getirdi. İstanbul hava sahasında bulunan uçaklar türbülans riski nedeniyle zor anlar yaşadı. Kule görevlisinin pilotlara rüzgar nedeniyle bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu “Şuan çok türbülans var şuan hava çok sallıyor” sözleri kayıtlara yansıdı.
Havada panik!  Pilotun o sözleri böyle kayda geçti
Havada panik!  Pilotun o sözleri böyle kayda geçti
Köprüyü kapatan kişi böyle teslim oldu!
Köprüyü kapatan kişi böyle teslim oldu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı!
Aydın’da yangına müdahale eden uçak göle sert iniş yaptı
Aydın'da yangına müdahale eden uçak göle sert iniş yaptı
Kızı ve torununu öldüren dede
Kızı ve torununu öldüren dede
Ankara’da dolu yağdı
Ankara'da dolu yağdı
Muğla’da orman yangını!
Muğla'da orman yangını!
Sürmene bıçağının hikayesi! İşte test anları
Sürmene bıçağının hikayesi! İşte test anları
Muğla ve Denizli’de 4 orman yangını çıktı
Muğla ve Denizli’de 4 orman yangını çıktı
Karayollarında bayram tedbirleri
Karayollarında bayram tedbirleri
Namaz kılan cemaatin üzerine ağaç böyle devrildi
Namaz kılan cemaatin üzerine ağaç böyle devrildi
İvrindi’de orman yangını
İvrindi'de orman yangını
Daha Fazla Video Göster