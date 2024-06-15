İstanbul'da havada panik!  Pilotun o sözleri böyle kayda geçti: “Şuan çok türbülans var hava çok sallıyor”

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Etkili olan sağanak yağış hava ulaşımını da olumsuz hale getirdi. İstanbul hava sahasında bulunan uçaklar türbülans riski nedeniyle zor anlar yaşadı. Kule görevlisinin pilotlara rüzgar nedeniyle bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu “Şuan çok türbülans var şuan hava çok sallıyor” sözleri kayıtlara yansıdı.