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Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü! Yer: Diyarbakır

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Giriş: 15.06.2024 09:10
Diyarbakır'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen LPG'li araç alev aldı. Alevleri fark eden istasyon çalışanları hemen yangın tüpleriyle müdahale ederken, büyük bir faciayı önledi.

Diyarbakır-Lice Karayolu'ndaki bir akaryakıt istasyonunda, LPG'li aracın kaputundan duman çıktığını fark eden çalışanların ilk müdahalesiyle facia önlendi. Yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır-Lice Karayolu'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen LPG'li bir otomobil, sürücüsü tarafından akaryakıt istasyonunda yakıt almak için pompa tarafına yanaştı.

CAN HAVLİYLE ÇIKTILAR
Yakıt aldıktan aracına binen sürücü, otomobilin kaputundan duman çıktığını fark etti. Sürücü ve araçtaki biri çocuk 3 kişi can havliyle kendilerini dışarı attı. Olay anında akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler, yangın tüpüyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

O ANLAR KAMERADA
Yangın büyümeden kısa sürede görevliler tarafından söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen o anlar ise, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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