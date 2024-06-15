Sonunda bu da oldu! 'Soğanlı kahve mi olur' demeyin! Çinliler yine şaşırtmadı...

Taze soğanlı kahve denediniz mi? Çinlilerin favorisi oldu! Sosyal medya platformları, yemek trendlerini şekillendirmede önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu platformlar aracılığıyla her geçen gün ilginç ve yeni seçenekler gündeme geliyor. Son zamanlarda, '#springonionlatter' hashtag'iyle popüler hale gelen bir kahve çeşidi, kullanıcıları şaşırttı. Bu trend, kahve severler arasında dikkat çekti ve tartışmaları da beraberinde getirdi. İşte görüntüsüyle şaşırtan o içecek...