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Sonunda bu da oldu! 'Soğanlı kahve mi olur' demeyin! Çinliler yine şaşırtmadı...

Taze soğanlı kahve denediniz mi? Çinlilerin favorisi oldu! Sosyal medya platformları, yemek trendlerini şekillendirmede önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu platformlar aracılığıyla her geçen gün ilginç ve yeni seçenekler gündeme geliyor. Son zamanlarda, '#springonionlatter' hashtag'iyle popüler hale gelen bir kahve çeşidi, kullanıcıları şaşırttı. Bu trend, kahve severler arasında dikkat çekti ve tartışmaları da beraberinde getirdi. İşte görüntüsüyle şaşırtan o içecek...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 10:47
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Sonunda bu da oldu! ’Soğanlı kahve mi olur’ demeyin! Çinliler’in favorisi...

Sosyal medyada akımlar ve yemek trendleri, her geçen gün daha da ilginç bir hal alıyor.

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Sonunda bu da oldu! ’Soğanlı kahve mi olur’ demeyin! Çinliler’in favorisi...

Yaz aylarında soğuk kahve çeşitlerine eklenen taze soğanlı latte trendi, görenleri şaşırttı. Bu özel kahve çeşidi, özellikle Çin'de dikkat çeken bir içecek olarak öne çıktı.

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Sonunda bu da oldu! ’Soğanlı kahve mi olur’ demeyin! Çinliler’in favorisi...

Taze soğanlı latte, normalde kahve içeceğiyle ilişkilendirilmeyen bir malzeme olan taze soğanın beklenmedik bir kombinasyonunu sunuyor.

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Sonunda bu da oldu! ’Soğanlı kahve mi olur’ demeyin! Çinliler’in favorisi...

VİRAL OLDU

İlk bakışta iştah açıcı olmayan yeşil soğanlı latte'nin, damak tatlarına uyumlu olduğu ve taze soğanın aromasının kahveyle uyumlu bir deneyim sunduğu belirtiliyor.

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Sonunda bu da oldu! ’Soğanlı kahve mi olur’ demeyin! Çinliler’in favorisi...

Soğuk kahvenin içine yeşil soğan ekleyen Çinliler, bu aromayı çok sevdiklerini söylüyor.