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Memduh Paşa Yalısı'ndan çalınan paralar kaportacıda çıktı! Oscar'lık filmde 1.5 yıllık detay

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleşen 130 milyonluk soygun ile ilgili detaylar çıkmaya devam ediyor. Yalının aylar öncesinden filmleri aratmayan bir planla soyulduğu belirlendi. 1.5 yıl önce güven kazanmak için Bekçi Ahmet Yıldırım'ın işe girdiği, alarmları susturunca da Bulgaristan'dan getirilen kamyonla şüphelilerin yalıya girdiği belirtildi. Oscar'lık soygunda son durak ise kaportacı oldu.

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 09:31 Güncelleme: 15.06.2024 09:36
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Memduh Paşa Yalısı’ndan çalınan paralar kaportacıda çıktı! Oscar’lık filmde 1.5 yıllık detay

İstanbul Sarıyer Kireçburnu'ndaki Memduh Paşa Yalısı, 9 Haziran gecesi filmlere taş çıkartacak şekilde soyuldu. Reza Zarrab'ın eniştesi olan Omid Mohagilegh Eromi'nin yöneticisi olduğu NAB Holding'e ait yalı, holdingin ofisi olarak kullanılıyordu.

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Memduh Paşa Yalısı’ndan çalınan paralar kaportacıda çıktı! Oscar’lık filmde 1.5 yıllık detay

Holdingin 5 kasası da bu yalıdaydı. Yalı bu nedenle soyguncuların hedefine girdi. Yalının bekçiliğini yapmak için 1.5 yıl önce işe giren Ahmet Yıldırım, diğer şüphelilerle birlikte aylar süren bir plan hazırladı.

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Memduh Paşa Yalısı’ndan çalınan paralar kaportacıda çıktı! Oscar’lık filmde 1.5 yıllık detay

Ahmet Yıldırım bu süreçte hem yöneticilerin güvenini kazandı hem keşif yaparak kasaların özelliklerine hâkim oldu. Aradan geçen ayların ardından şüpheliler hırsızlık planını devreye soktu. Bulgaristan'dan 2 Haziran'da soygunda kullanılacak yabancı plakalı gri bir kamyonet getirildi.

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Memduh Paşa Yalısı’ndan çalınan paralar kaportacıda çıktı! Oscar’lık filmde 1.5 yıllık detay

ADIM ADIM PLANLAMIŞLAR

Sonra Ahmet Yıldırım'ın gece vardiyasında çalıştığı bir gün beklendi. 9 Haziran saat 03.30'da soygun için düğmeye basıldı. Yıldırım'ın alarmları kapatması sonrası yalının kapısına yüzleri maskeli 4 kişi ülkeye soktukları kamyonetle geldi. Önceden belirlenen 5 kasanın kapısı manyetik matkapla kırıldı.

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Memduh Paşa Yalısı’ndan çalınan paralar kaportacıda çıktı! Oscar’lık filmde 1.5 yıllık detay

Kasanın içinde toplam değeri yaklaşık 130 milyon TL olan döviz ve ziynet eşyası siyah poşetlere kondu. Poşetleri geldikleri kamyona dolduran hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı.