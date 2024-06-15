Memduh Paşa Yalısı'ndan çalınan paralar kaportacıda çıktı! Oscar'lık filmde 1.5 yıllık detay

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleşen 130 milyonluk soygun ile ilgili detaylar çıkmaya devam ediyor. Yalının aylar öncesinden filmleri aratmayan bir planla soyulduğu belirlendi. 1.5 yıl önce güven kazanmak için Bekçi Ahmet Yıldırım'ın işe girdiği, alarmları susturunca da Bulgaristan'dan getirilen kamyonla şüphelilerin yalıya girdiği belirtildi. Oscar'lık soygunda son durak ise kaportacı oldu.