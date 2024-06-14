Ankara’da dolu yağdı

Ankara'da dolu yağışı etkili oldu. A Haber muhabiri Rüya Akkuş son durumu aktardı. Akkuş, "Dolu yağışının bir an olduğunu ve olduğu bölgede kalmadığını söyleyebiliriz. Bölgesel bir durumdu normale de döndü. Fakat yer yer yağmurun sürdüğünü söyleyebiliriz." dedi.

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