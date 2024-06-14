15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı! İşte ilk görüntüler...

Son dakika haberleri... Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde terk halindeki bir araç polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edilirken köprünün trafiğe kapatıldığı belirtildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz.Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...