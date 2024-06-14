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Kızı ve torununu öldüren dedenin son görüntüleri ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 14.06.2024 16:17
Eskişehir'de kızını ve torununu, boşanma aşamasındaki eşini evlerine aldıkları gerekçesiyle sokak ortasında tabancayla öldüren dedenin eve yakın bir camide 2 gün geçirdiği, buradan evi gözlediği güvenlik kameralarına yansıdı.
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Kızı ve torununu öldüren dede
Kızı ve torununu öldüren dede
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