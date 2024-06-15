Torbacılar yakalanınca “Kraliçe arı” taşıdıklarını söyledi

Adana'da narkotik polisleri durdukları hafif ticari araçtaki arı kovanlarının içerisinde bal peteklerinin altına zulalanmış vaziyette 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirirken olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler ifadelerinde, “Kovanlarla içerisinde kraliçe arıları taşıyoruz, ballar var onu götürüyoruz” diyerek savunma yaptığı öğrenildi.