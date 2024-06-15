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Torbacılar yakalanınca “Kraliçe arı” taşıdıklarını söyledi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 10:23
Adana'da narkotik polisleri durdukları hafif ticari araçtaki arı kovanlarının içerisinde bal peteklerinin altına zulalanmış vaziyette 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirirken olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler ifadelerinde, “Kovanlarla içerisinde kraliçe arıları taşıyoruz, ballar var onu götürüyoruz” diyerek savunma yaptığı öğrenildi.
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