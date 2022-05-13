13 Mayıs 2022, Cuma
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Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası'
Bursa'da, hafif ticari araçla otomobil sürücüsünün tekme ve yumruklu 'yol verme' kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadınların ayırmaya çalıştığı kavgada tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.