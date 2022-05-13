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Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası'

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Giriş: 13.05.2022 20:08
Bursa'da, hafif ticari araçla otomobil sürücüsünün tekme ve yumruklu 'yol verme' kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadınların ayırmaya çalıştığı kavgada tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Tekme ve yumruklu ’yol verme kavgası’
Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası'
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