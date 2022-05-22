22 Mayıs 2022, Pazar
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Tekirdağ'da anne vahşeti! 6 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü! Vahşi anne öldürdüğü çocuğunu parçalara ayırdı!
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı. Dehşete düşüren olayın ardından ise cani anne cinayeti komşusuna anlattı.Küçük kızın engelli olduğu öğrenildi.