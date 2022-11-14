15 Kasım 2022, Salı
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Tekirdağ Çorlu'da yoldan geçen telefona sarıldı! 2 metreyi aşkın dev balık balıkçıların oltasına takıldı
Meriç Nehri’nde oltayla yakalanan 2 metreyi aşkın 110 kiloluk dev yayın balığı, getirildiği Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki balıkçı tezgahında görenlerin ilgi odağı oldu.