Tehlikeli dönüş dron kamerasında: Ters yöne giren uyanık sürücüye ceza

Kırıkkale'de kural ihlali yapan bir sürücü, 200 metre ilerideki kavşaktan dönmek yerine araç trafiğinin yoğun olduğu kavşaktan otomobili ile "U" dönüşü yaparak ters yöne girdi. Dron ile saniye saniye görüntülenen sürücüye, 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

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