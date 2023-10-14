Tava ısıyı görünce balon gibi şişti! İnsan sağlığını hiçe saydılar

Ucuz fiyatına aldanıp internet üzerinden granit tava siparişi veren bir vatandaş, yemek pişirmek için tavayı kullanınca şoke oldu. Isındıkça balon gibi şişen tava, hiçe sayılan insan sağlığını gözler önüne serdi.

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