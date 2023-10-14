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Tava ısıyı görünce balon gibi şişti! İnsan sağlığını hiçe saydılar

A Haber
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Giriş: 14.10.2023 17:17
Ucuz fiyatına aldanıp internet üzerinden granit tava siparişi veren bir vatandaş, yemek pişirmek için tavayı kullanınca şoke oldu. Isındıkça balon gibi şişen tava, hiçe sayılan insan sağlığını gözler önüne serdi.
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