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Tatlı dil yılanı yem olmaktan kurtaramadı! Defalarca böyle uyardı... Memati affetmedi 🐍🆚🐱

İHA
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Giriş: 13.06.2022 16:00
Ankara’nın Bala ilçesinde bir vatandaş, kümese girmek isteyen yılanı uzun süre konuşmalarıyla vazgeçirmeye çalıştı. Yılan evin kedisine yem olurken, yaşananlar vatandaşın kamerasına yansıdı.
Tatlı dil yılanı yem olmaktan kurtaramadı TATLI DİL YILANI YEM OLMAKTAN KURTARAMADI

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Tatlı dil yılanı yem olmaktan kurtaramadı
Tatlı dil yılanı yem olmaktan kurtaramadı
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