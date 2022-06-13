13 Haziran 2022, Pazartesi
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Tatlı dil yılanı yem olmaktan kurtaramadı! Defalarca böyle uyardı... Memati affetmedi 🐍🆚🐱
Ankara’nın Bala ilçesinde bir vatandaş, kümese girmek isteyen yılanı uzun süre konuşmalarıyla vazgeçirmeye çalıştı. Yılan evin kedisine yem olurken, yaşananlar vatandaşın kamerasına yansıdı.