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Tartıştığı eski sevgilisini öldüren adam intihar etti, karşı komşu korku dolu o anları anlattı:

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 14:30
Ankara’da tartıştığı sevgilisini tabancayla vuran şahıs ardından da aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili konuşan komşuları ise polis ekiplerin uzun uğraşlar sonucu girdikleri evde cesetlerle karşılaştıklarını söyledi.
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