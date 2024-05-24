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Tarım Cebimde uygulaması! Vatandaşlar kurbanlıkla ilgili bütün bilgilere ulaşabiliyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 24.05.2024 14:05
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Tarım Cebimde uygulaması sayesinde satın alınacak kurban ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Detayları Erzurum'da bulunan Yüksel Akalan aktardı.
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