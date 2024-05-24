Tarım Cebimde uygulaması! Vatandaşlar kurbanlıkla ilgili bütün bilgilere ulaşabiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Tarım Cebimde uygulaması sayesinde satın alınacak kurban ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Detayları Erzurum'da bulunan Yüksel Akalan aktardı.

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