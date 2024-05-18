18 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Tarihi 4 ev küle döndü! Beypazarı ilçesindeki yangında tarihi evler hasar gördü

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2024 09:50
Son dakika haberleri… Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ve yaralan ise olmadı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rolanti operasyonu! Çete çökertildi
Rolanti operasyonu! Çete çökertildi
Tarihi 4 ev küle döndü!
Tarihi 4 ev küle döndü!
Karavan tutkunları Kilyos’ta buluştu!
Karavan tutkunları Kilyos’ta buluştu!
Kütahya’da cip kafeye daldı!
Kütahya'da cip kafeye daldı!
9 yıl hapis cezası bulunan firari bazadan çıktı!
9 yıl hapis cezası bulunan firari bazadan çıktı!
Husumetlisini çalıştığı atölyede bıçakla ağır yaraladı!
Husumetlisini çalıştığı atölyede bıçakla ağır yaraladı!
Marmaray’da bir kişi raylara atlayarak intihar etti!
Marmaray’da bir kişi raylara atlayarak intihar etti!
Kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı!
Kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı!
Hastane odasında hemşire ölü bulundu!
Hastane odasında hemşire ölü bulundu!
Uçurum kenarında yaralı bulundu!
Uçurum kenarında yaralı bulundu!
16 yıldır kayıp olarak aranıyordu!
16 yıldır kayıp olarak aranıyordu!
Beton mikseriyle tramvay çarpıştı!
Beton mikseriyle tramvay çarpıştı!
Daha Fazla Video Göster