Tarihi 4 ev küle döndü! Beypazarı ilçesindeki yangında tarihi evler hasar gördü

Son dakika haberleri… Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ve yaralan ise olmadı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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