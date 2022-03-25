25 Mart 2022, Cuma
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Tapu vurguncuları 1 daireyi 5 kişiye sattı! Aidat topladıkları eve giremediler
İstanbul'da yeni yapılan bir siteden ev alanlara birer metrekarelik tapu verildiği ortaya çıktı. Proje ortağının, silahlı bir çeteyle birlikte 224 daireyi 780 kişiye sahte belgelerle satarak 160 milyon liraya ulaşan miktarda vurgun yaptı. Çete tapu sahiplerine aldıkları evleri göstermemek için silahla tehdit de etmiş.