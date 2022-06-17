17 Haziran 2022, Cuma
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Taksim'de taksicilere sıkı denetim! 'Turiste ayrı muamele Türk'e ayrı muamele yok'
Taksim’de yapılan ticari taksi kontrolünde kurallara uymayan ve turistlerle pazarlık yapan taksicilere ceza yazıldı. Kontrolde trafikten men edilen üç taksi, çekici ile emniyet otoparkına alındı. Polis, pazarlık yapan taksi sürücüsüne, “Buraya o kadar haber kanalı geliyor. Haberlere çıkıyorsunuz. Hala uslanmadınız” dedi.