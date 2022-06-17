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Taksim'de taksicilere sıkı denetim! 'Turiste ayrı muamele Türk'e ayrı muamele yok'

İHA
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Giriş: 17.06.2022 08:50
Taksim’de yapılan ticari taksi kontrolünde kurallara uymayan ve turistlerle pazarlık yapan taksicilere ceza yazıldı. Kontrolde trafikten men edilen üç taksi, çekici ile emniyet otoparkına alındı. Polis, pazarlık yapan taksi sürücüsüne, “Buraya o kadar haber kanalı geliyor. Haberlere çıkıyorsunuz. Hala uslanmadınız” dedi.
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