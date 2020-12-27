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Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 27.12.2020 17:10
Güncelleme:27.12.2020 17:16
Taksim'de bir turiste sigara içtiği için ceza kesildi. Turistin eşi ise o anları görüntülemek isteyen basın mensubuna saldırıp kamerasını elinden almaya çalıştı. Meydandaki turistlerin çoğunun maske ve sigara kuralını hiçe saydıkları görüldü.

Taksim'de bir turiste sigara içtiği için ceza kesildi. Turistin eşi ise o anları görüntülemek isteyen basın mensubuna saldırıp kamerasını elinden almaya çalıştı. Meydandaki turistlerin çoğunun maske ve sigara kuralını hiçe saydıkları görüldü.

Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdı! O anlar kamerada TAKSİM'DE KADIN TURİST GAZETECİYE SALDIRDI! O ANLAR KAMERADA
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