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Taksiciyi bıçaklayıp gasp ettikten sonra kaçmak için yine aynı duraktan taksi çağırmış

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 15:31
Bursa'da 35 yaşındaki taksi şoförünü 20 yerinden bıçaklayıp ormana bırakarak ticari taksiyi alıp kaçan 19 yaşındaki şühpeliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Sürücüsünü ağır yaraladığı taksi ile bir meyhaneye gittiği tespit edilen şüpheli şahsın gasp ettiği taksiyi Mudanya merkezinde bırakıp kaçmak için yine aynı duraktan bir başka taksi çağırdığı ortaya çıktı. Kanlar içerisinde ormanlık alana bırakılan genç taksiciyi ise pikniğe giden 2 polis memuru tesadüf eseri görüp hayatını kurtardı.
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