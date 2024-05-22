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Taksi şoförünü 20 kere bıçaklayarak yaralayan 19 yaşındaki zanlı tutuklandı

İHA
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Giriş: 22.05.2024 14:47
Güngören'de hırsız park halindeki otomobilin içinden 5 bin 500 Euro ve 20 bin TL olan çantayı çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Para dolu çantayı çalan hırsızlar kamerada
Para dolu çantayı çalan hırsızlar kamerada
Taksi şoförünü 20 kere bıçaklayan zanlı tutuklandı
Taksi şoförünü 20 kere bıçaklayan zanlı tutuklandı
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