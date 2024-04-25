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Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 25.04.2024 09:46
Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.
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