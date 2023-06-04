04 Haziran 2023, Pazar
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Sürü halinde ortaya çıktılar
Kars’ta aç kalan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte yiyecek ararken kameralara yansıdı. Sarıkamış’ta ağaçların arasında domuz sürüsü ve yavruları kendilerine doğru gelen aracı fark ettikten sonra ormana doğru kaçmaya başladı. Koşan domuzlar ve yavruları renkli görüntüler ortaya çıkardı.