Sürü halinde ortaya çıktılar

Kars’ta aç kalan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte yiyecek ararken kameralara yansıdı. Sarıkamış’ta ağaçların arasında domuz sürüsü ve yavruları kendilerine doğru gelen aracı fark ettikten sonra ormana doğru kaçmaya başladı. Koşan domuzlar ve yavruları renkli görüntüler ortaya çıkardı.

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