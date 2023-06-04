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Sürü halinde ortaya çıktılar

İHA
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Giriş: 04.06.2023 15:56
Kars’ta aç kalan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte yiyecek ararken kameralara yansıdı. Sarıkamış’ta ağaçların arasında domuz sürüsü ve yavruları kendilerine doğru gelen aracı fark ettikten sonra ormana doğru kaçmaya başladı. Koşan domuzlar ve yavruları renkli görüntüler ortaya çıkardı.
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